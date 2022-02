La direttiva Ue sulla responsabilità? Interessa solo l’1% delle aziende

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con le nuove regoledue diligence presentate oggi, l’Unione europea vuole “difendere i diritti umani e guidare la transizione verde”. Lo ha detto Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, durante la conferenza stampa di presentazione della proposta di. “Questa proposta è un vero punto di svolta nel modo in cui legestiscono le loro attività lungo tutta la loro catena di approvvigionamento globale”, ha aggiunto, sottolineando poi che oggi “i consumatori spingono per prodotti più sostenibili”. Secondo Thierry Breton, commissario al Mercato interno, laè figlia anche del fatto che “la frammentazionenorme nazionali rallenta i progressi nell’adozionebuone pratiche. Per questo, la“assicurerà che i grandi ...