Inchiesta plusvalenze, 60 soggetti nel mirino della Procura! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allarme lanciato dalla Covisoc lo scorso ottobre in merito alle plusvalenze fittizie di alcune squadre di Serie A si accende di particolari. Cancelo Danilo City Juventus In particolare non rientra nell’Inchiesta lo scambio Arthur-Pjanic, così come lo scambio col City riguardante Cancelo e Danilo. Di questa situazione ne parla la Repubblica che scrive:” L’indagine non sarà uguale per tutti, perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di queste plusvalenze gonfiate sui requisiti per l’iscrizione al campionato: un ipotesi che, se confermata, potrebbe portare a punti di penalizzazione o in casi gravi anche all’esclusione dal campionato. La vera novità è che l’indagine toccherà anche dei calciatori, soprattutto se la Procura riterrà abbiano avuto un ruolo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’allarme lanciato dalla Covisoc lo scorso ottobre in merito allefittizie di alcune squadre di Serie A si accende di particolari. Cancelo Danilo City Juventus In particolare non rientra nell’lo scambio Arthur-Pjanic, così come lo scambio col City riguardante Cancelo e Danilo. Di questa situazione ne parla la Repubblica che scrive:” L’indagine non sarà uguale per tutti, perché tra le società ce ne sono alcune a cui è stata notificata la chiusura indagini ipotizzando un effetto di questegonfiate sui requisiti per l’iscrizione al campionato: un ipotesi che, se confermata, potrebbe portare a punti di penalizzazione o in casi gravi anche all’esclusione dal campionato. La vera novità è che l’indagine toccherà anche dei calciatori, soprattutto se la Procura riterrà abbiano avuto un ruolo ...

Advertising

pisto_gol : Indagini chiuse per la prima tranche dell’inchiesta #plusvalenze , 5 club di SerieA rischiano il deferimento… - capuanogio : Le 11 società a rischio deferimento da parte della Procura #Figc nel primo filone dell'inchiesta sulle #plusvalenze… - capuanogio : Degli 11 club coinvolti nell'inchiesta della #FIGC sulle #plusvalenze, per 3 si ipotizza possano aver modificato pa… - FabrizioJuve10 : @mirkonicolino Mirko ma non. Era interessata anche l'Inter a l'inchiesta plusvalenze? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Caso Plusvalenze, 60 soggetti nell'inchiesta della Procura. Escluso lo scambio Arthur-Pjanic -