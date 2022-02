Il Signor Paolo Bovolenta e la sua Ferrostile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) FERRAMENTA INGROSSO-DETTAGLIO PER SERRAMENTISTI E MOBILIERI “ Ferrostile- IDT ITALIAN DUAL TRADE srl Via Tavagnacco 89/1 Udine Di Vincenzo Calafiore 23 Febbraio 2022 Udine Il Signor Paolo Bovolenta è l’Amministratore Delegato della IDT ( Italian Dual Trade srl ) o meglio della “ Ferrostile “ così conosciuta e nota negli ambienti dell’artigianato; con non poche problematiche, superate, ma che ogni giorno si presentano ugualmente, ha consolidato la presenza sulla “ piazza “ di Udine della “ Ferrostile “ fornendo agli artigiani siano essi serramentisti o mobilieri, ma anche alla piccola falegnameria, ai privati cittadini, materiali di qualità e un eccellente servizio, di cortesia e disponibilità. Questo è da ritenersi un bel traguardo! Per ottenere questo e ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) FERRAMENTA INGROSSO-DETTAGLIO PER SERRAMENTISTI E MOBILIERI “- IDT ITALIAN DUAL TRADE srl Via Tavagnacco 89/1 Udine Di Vincenzo Calafiore 23 Febbraio 2022 Udine Ilè l’Amministratore Delegato della IDT ( Italian Dual Trade srl ) o meglio della ““ così conosciuta e nota negli ambienti dell’artigianato; con non poche problematiche, superate, ma che ogni giorno si presentano ugualmente, ha consolidato la presenza sulla “ piazza “ di Udine della ““ fornendo agli artigiani siano essi serramentisti o mobilieri, ma anche alla piccola falegnameria, ai privati cittadini, materiali di qualità e un eccellente servizio, di cortesia e disponibilità. Questo è da ritenersi un bel traguardo! Per ottenere questo e ...

