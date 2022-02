I Reels arrivano anche su Facebook: ecco le novità introdotte da Mark Zuckerberg (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo alcune indagini che Meta ha effettuato all’interno delle proprie piattaforme social, è emerso che i contenuti più visti su Instagram e Facebook sono i video. Ed è proprio per questo motivo che l’azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di estendere anche a Facebook la possibilità di creare i cosiddetti Reels. Questi brevi video, nati dall’esigenza di competere con l’enorme popolarità di TikTok, hanno avuto un successo incredibile su Instagram, diventando in poco tempo i contenuti più apprezzati e più seguiti da parte degli utenti. Ciò ha permesso ai content creators di aumentare notevolmente la propria visibilità, e allo stesso tempo di aumentare la propria fan base. Perciò, dopo una fase di test negli USA, in Canada e in Messico, Meta è pronta a lanciare i Reels ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Secondo alcune indagini che Meta ha effettuato all’interno delle proprie piattaforme social, è emerso che i contenuti più visti su Instagram esono i video. Ed è proprio per questo motivo che l’azienda diha deciso di estenderela possibilità di creare i cosiddetti. Questi brevi video, nati dall’esigenza di competere con l’enorme popolarità di TikTok, hanno avuto un successo incredibile su Instagram, diventando in poco tempo i contenuti più apprezzati e più seguiti da parte degli utenti. Ciò ha permesso ai content creators di aumentare notevolmente la propria visibilità, e allo stesso tempo di aumentare la propria fan base. Perciò, dopo una fase di test negli USA, in Canada e in Messico, Meta è pronta a lanciare i...

Advertising

lillydessi : Dopo Instagram video brevi 'Reels' arrivano su Facebook - Agenzia ANSA - infoitscienza : Arrivano in Italia i Facebook Reels: cosa sono e come funzionano - EcommerceGuruIT : Arrivano i Facebook Reels in tutto il mondo #EcommerceGuru #Facebook #Reels #FacebookNews - infoitscienza : Facebook, i video brevi arrivano in Italia: ecco come funzionano e quanto durano i Reels - EcommerceGuruIT : Arrivano i Facebook Reels in tutto il mondo -