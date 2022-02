Francesco Totti e Ilary Blasi, parla Simona Ventura: “La separazione è già di per sé un lutto. Si può non essere più sposati ma rimanere buoni genitori” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non deve aver letto i giornali di cronaca rosa stamattina o forse sa qualcosa che gli stessi giornali non sanno? No, non è una domanda di Gigi Marzullo, bensì il dubbio che sorge dopo aver letto il post di Simona Ventura sulla crisi (poi smentita con un video) tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice 56enne ha infatti scritto: “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non deve aver letto i giornali di cronaca rosa stamattina o forse sa qualcosa che gli stessi giornali non sanno? No, non è una domanda di Gigi Marzullo, bensì il dubbio che sorge dopo aver letto il post disulla crisi (poi smentita con un video) tra. La conduttrice 56enne ha infatti scritto: “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘tra, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. Laè già di per sé un! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno ...

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - xcsg__ : RT @unuomopop: allora, la faccia scocciata di francesco nella storia di ilary + totti che nel video parla solo di tutela per sé e per i bam… - VicolodelleNews : A sorpresa volto noto della tv conferma la crisi tra #FrancescoTotti e #IlaryBlasi. Verità o gaffe? #tottieilary Pe… -