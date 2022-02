Formula 1 | test Barcellona | c’è una strana vettura in pista nelle prove

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il risveglio della1 con idisullaospitata da Montmelò. È arrivata leggermente in anticipo, come di consueto, la primavera della categoria automobilistica più importante e famosa del mondo. Le scuderie ed i rispettivi piloti si sono ritrovati, dopo le polemiche aspre e le arie tese vissute da Abu Dhabi in poi, nel paddock comune per provare le nuove monoposto che gareggeranno nel prossimo (ed ormai imminente) Mondiale 2022 diUno. È l’occasione per vedere “più da vicino” le caratteristiche e le livree nuove di zecca delle vetture che saranno protagoniste in questa nuova stagione comandata da Max Verstappen, campione del mondo in carica della categoria su Red Bull. L’Alfa Romeo ha attirato le attenzioni: ha una livrea camuffata. Ecco ...

In occasione deiF1 a Barcellona, è stato possibile ammirare per la prima volta la vera Red Bull RB18 . In occasione della presentazione ufficiale, non erano stati svelati tutti i dettagli della vettura, proprio ...DIRETTA1 2022 BARCELLONA: LECLERC INIZIA BENE Giornata subito vivace per la diretta dei1 2022 da Barcellona , con in pista fra gli altri Max Verstappen , Charles Leclerc e Fernando ...Con il rookie Guanyu Zhou compagno di scuderia, il finlandese deve essere un leader: "Devo far crescere la squadra", ha detto ...Diverse squadre hanno scelto la ripartizione del lavoro tra i due piloti su tutte e tre le giornate di test a Barcellona. Si parte il 23 febbraio, poi seconda sessione in Bahrain dal 10 marzo ...