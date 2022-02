Dove vedere Napoli Hellas Verona di Serie A femminile in TV e streaming (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Napoli e Hellas Verona, valida per la 15° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Napoli Hellas Verona, in calendario il giorno 26 febbraio alle ore 14:30. Dove vedere Napoli Hellas Verona di Serie A femminile La partita Napoli – Hellas Verona di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaforma streaming on demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 15° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 26 febbraio alle ore 14:30.diLa partitadisarà trasmessa su TIMvision. Appuntamento dunque sulla piattaformaon demand di TIM. Non è invece prevista la diretta TV. Lo ...

