“Dedicato alle mamme che non ci capiscono più niente!”: il duetto Hunziker e Autieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Michelle Hunziker, reduce dal successo del suo show Michelle Impossibile su Canale 5, ha Dedicato su Instagram un divertente spezzone alle madri alle prese con Covid e scuola, insieme a Serena Autieri. Il simpatico video si basa sulla confusione che spesso attanaglia i genitori quando a scuola, nella classe dei figli, c’è un positivo. La maggior parte non sa come comportarsi, per via della grande confusione nel comprendere le tante normative in vigore. Per realizzare il video, girato da Luca Oldani, Michelle Hunziker ha scelto la sua grande amica Serena Autieri, intervenuta anche durante lo show Michelle Impossible su canale 5. Durante lo show, Serena Autieri ha svelato un simpatico aneddoto relativo al loro primo incontro, in cui Michelle ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Michelle, reduce dal successo del suo show Michelle Impossibile su Canale 5, hasu Instagram un divertente spezzonemadriprese con Covid e scuola, insieme a Serena. Il simpatico video si basa sulla confusione che spesso attanaglia i genitori quando a scuola, nella classe dei figli, c’è un positivo. La maggior parte non sa come comportarsi, per via della grande confusione nel comprendere le tante normative in vigore. Per realizzare il video, girato da Luca Oldani, Michelleha scelto la sua grande amica Serena, intervenuta anche durante lo show Michelle Impossible su canale 5. Durante lo show, Serenaha svelato un simpatico aneddoto relativo al loro primo incontro, in cui Michelle ...

Advertising

mannocchia : L'ultimo capitolo di Voci dall'Afghanistan è dedicato alle voci di chi, rischiando, resta e resiste. Lo trovate qu… - boscodiconifere : Comunque dovremmo lanciare un # dedicato alle scrittrici tipo 'leggiledonne' in modo da avere un sacco di suggerime… - AssDeSono : Questa sera si svolge il concerto dedicato al «Premio Renzo Giubergia», al @ConservatorioTo, alle 21. Giunto all'VI… - eidos_psiche : RT @SMaurizi: TV italiana è così ferocemente controllata che per oltre 10 anni in cui abbiamo rivelato l'ira di Dio con #WikiLeaks e file d… - DZedizioni : Il #buongiornazzo di @DaisyFranchetto dedicato alle ferite che ci aprono al mondo. Leggi?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dedicato alle PlayStation Store, sconti fino al 90% 'A Tutto Giappone': ci sono grandi esclusive ... lo sconto più vantaggioso è sicuramente quello dedicato a Naruto to Boruto Shinobi Striker , il ...of New Champions Tutte le nuove offerte di PS Store termineranno ufficialmente giovedì 10 marzo alle ...

GLOCAL FILM FESTIVAL 2022 - Due speciali eventi "Aspettando" Domenica 6 marzo alle 17.30, il Glocal Film Festival e il MAUTO invitano alla scoperta del mito ... L'uomo dai proverbiali occhiali scuri ha dedicato la sua vita all'amore per l'automobile, tra successi ...

Il colpo di fulmine beauty dedicato alle bionde Vanity Fair Italia Iscriviti subito alla newsletter Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle raffinatezze del su misura, con ...

Neonato morto all’ospedale di Savona, il direttore Asl: “Indagine interna anche per ridare fiducia alle puerpere” Il neonato è stato consegnato immediatamente alle cure del personale pediatrico e rianimatore di Savona, fino all'intervento del team dedicato dell'emergenza neonatale dell'Istituto Gaslini, ...

... lo sconto più vantaggioso è sicuramente quelloa Naruto to Boruto Shinobi Striker , il ...of New Champions Tutte le nuove offerte di PS Store termineranno ufficialmente giovedì 10 marzo...Domenica 6 marzo17.30, il Glocal Film Festival e il MAUTO invitano alla scoperta del mito ... L'uomo dai proverbiali occhiali scuri hala sua vita all'amore per l'automobile, tra successi ...Il mensile del Corriere della Sera, dedicato all'uomo e alle sue passioni: l'eleganza e i piaceri della vita. Tutto l'abbigliamento, dalle tendenze della moda alle raffinatezze del su misura, con ...Il neonato è stato consegnato immediatamente alle cure del personale pediatrico e rianimatore di Savona, fino all'intervento del team dedicato dell'emergenza neonatale dell'Istituto Gaslini, ...