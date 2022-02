Bloomberg | democratici rischiano una sconfitta se non cambiano rotta

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Michael, l’ex sindaco di New York City, in un editoriale ha scritto che irischiamo unaalle elezioni di midterm se non. Secondo lui, il partito è troppo impegnato sulle guerre culturali e non si preoccupa dei problemi reali delle persone. Insomma, per, il partito democratico si sta spostando

...un articolo in cui parla di terremoti politici in varie parti degli Stati Uniti che stanno dando segnali molto chiari aia livello nazionale: citando delle ricerche interne,...Il consensusdegli operatori di mercato stimava il 7,3% per il dato complessivo e il 5,8% ... nei nostri moderni Stati occidentali, per renderli il più inclusivi epossibili, ...Il partito deve ripensarsi e cambiare le proprie priorità, altrimenti sarà spazzato via. Parola dell'ex sindaco di New York. C'entrano i diritti dei genitori e il sistema di istruzione ...