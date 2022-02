Blocchi Tir, primi stop alle forniture. La Molisana ferma la produzione di pasta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nulla di fatto al tavolo tra Governo e imprese. I mugnai: filiere a rischio. Ai Blocchi dei giorni scorsi si sono aggiunti oggi quelli in Calabria, Campania, Puglia e nel porto di Ravenna Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nulla di fatto al tavolo tra Governo e imprese. I mugnai: filiere a rischio. Aidei giorni scorsi si sono aggiunti oggi quelli in Calabria, Campania, Puglia e nel porto di Ravenna

Advertising

RaiNews : Protesta contro i prezzi della benzina: sono proseguiti in giornata i 'blocchi mobili' dei tir in Campania. Stamatt… - RenzoCianchetti : RT @65_virna: FARSA: L'ITALIANO CONTAGIA IL TURISTA NO Sembra veramente una barzelletta mi chiedo se qualcuno abbia ancora un minimo di fid… - PAOLAGOSTINI : RT @65_virna: FARSA: L'ITALIANO CONTAGIA IL TURISTA NO Sembra veramente una barzelletta mi chiedo se qualcuno abbia ancora un minimo di fid… - Raff_Napolitano : RT @65_virna: FARSA: L'ITALIANO CONTAGIA IL TURISTA NO Sembra veramente una barzelletta mi chiedo se qualcuno abbia ancora un minimo di fid… - sferriam : RT @65_virna: FARSA: L'ITALIANO CONTAGIA IL TURISTA NO Sembra veramente una barzelletta mi chiedo se qualcuno abbia ancora un minimo di fid… -