Al Bano | è ancora caos con la figlia Romina | l’ultimo litigio avviene in strada

Advertising

annauska1 : RT @l_patrizia: Ho letto che Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Io ancora devo metabolizzare la separazione tra Al Bano e Romina, non c… - andrewsword2 : RT @marysorriso79: @valvolo81 @andrewsword2 E comunque io mi devo ancora riprendere dalla rottura tra Al Bano e Romina - marysorriso79 : @valvolo81 @andrewsword2 E comunque io mi devo ancora riprendere dalla rottura tra Al Bano e Romina - mar_aie : RT @l_patrizia: Ho letto che Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Io ancora devo metabolizzare la separazione tra Al Bano e Romina, non c… - l_patrizia : Ho letto che Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Io ancora devo metabolizzare la separazione tra Al Bano e Romin… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano ancora

Inews24

Hanno unitodi più me e Cristel' . FLORENCIA BELEN BIANCO, MAMMA VITTIMA FEMMINICIDIO/ "... CRISTEL: 'PER MOLTI ANNI È STATO UN TABÙ' Anche Cristel Carrisi, la terzogenita di Ale Romina ...Le due si erano allontanate dopo la separazione dei genitori, Ale Romina , per poi ritrovarsi:... Questo ha avvicinatodi più Cristèl e me'.Quanto è complicato fare i genitori? Al Bano ne sa qualcosa perché con sua figlia Romina non c’è mai pace: l’ultimo litigio è avvenuto in strada Tra Romina Carrisi e suo padre Al Bano non è mai corso ...Ci hanno unito ancora di più a me e Cristel. Anche la terzogenita di Al Bano e Romina Power, mamma di tre figli (Cassia Ylenia, Kay Tyrone, Rio Ines), ha voluto ricordare, con un affetto, Ylenia ...