Acapulco: Berrettini si ritira contro Paul, Sonego manca un match-point con Wolf (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell'"Abierto Mexicano Telcel", torneo ATP 500 live su SuperTennis, Matteo, quinto favorito del seeding, ha accusato di nuovo un problema agli addominali nel secondo set. Un nervoso Lorenzo si fa rimontare dall'americano, proveniente dalle qualificazioni. In tabellone altri quattro top ten: Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Nadal

