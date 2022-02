Acapulco: Berrettini si ritira contro Paul. In campo Sonego (live ora in tv) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’“Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 live su SuperTennis, Matteo, quinto favorito del seeding, ha accusato di nuovo un problema agli addominali nel secondo set. Lorenzo sorteggiato contro il qualificato americano J.J. Wolf. In tabellone altri quattro top ten: Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Nadal Leggi su federtennis (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nell’“Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500su SuperTennis, Matteo, quinto favorito del seeding, ha accusato di nuovo un problema agli addominali nel secondo set. Lorenzo sorteggiatoil qualificato americano J.J. Wolf. In tabellone altri quattro top ten: Medvedev, Zverev, Tsitsipas e Nadal

Advertising

Redblack100x100 : RT @federtennis: ???? Tutti gli azzurri in campo oggi: ? 13:00 ???? Dubai ATP Sinner ?? Davidovich Fokina ?15:30 ???? Santiago ATP Cecchinato ??… - grazianorossi : RT @Alenize82: Solito problema ai muscoli #addominali per Matteo #Berrettini, costretto al ritiro ad #Acapulco sul 6-4 1-5 contro #Paul. Ba… - DelbonoRoberto : RT @DarioPuppo: Non ci voglio credere!Berrettini costretto al ritiro dopo aver vinto il primo set 6-4 e sotto 5-1 nel secondo ad Acapulco c… - Aleforevergain : RT @Alenize82: Solito problema ai muscoli #addominali per Matteo #Berrettini, costretto al ritiro ad #Acapulco sul 6-4 1-5 contro #Paul. Ba… - Bertolca10 : Ai sedicesimi del torneo di Acapulco, #Berrettini out contro Paul: infortunio nel corso del quinto set e gara inter… -