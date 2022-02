(Di martedì 22 febbraio 2022) Ile ildel Wtadi, torneo di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio. Ritorno in campo da testa di serie numero 1 per Aryna Sabalenka, la quale non sta vivendo esattamente il miglior inizio stagione della sua giovane carriera; la bielorussa dovrà provare a massimizzare il rendimento con la prima in campo, croce e delizia del suo tennis potente e aggressivo. Sotto i riflettori inoltre Barbora Krejcikova, Paula Badosa e Simona Halep, triade di possibili vincitrici del torneo. L’unica azzurra in main draw sarà Jasmine Paolini, la quale dovrà vedersela con l’insidiosa Elise Mertens al primo turno. Iltotale del torneo dicorrisponde a 2 milioni e 324mila 978 euro, dei quali ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : Live su SuperTenniX al commento di Badosa ???? vs Tauson ????, secondo turno del Wta 1000 di Doha - livetennisit : WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE) - LFFear : @piuesportes É WTA 1000 piu - zazoomblog : Wta 1000 Doha 2022: il montepremi e il prize money - #2022: #montepremi #prize #money - oktennis : Al WTA 1000 di Doha Jasmine Paolini spreca una grande occasione contro Elise Mertens, ma si ferma sul più bello. F… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco deldi Doha 2022 , per quanto concerne la giornata di martedì 22 febbraio. In campo Barbora Krejcikova e Aryna Sabalenka, prime due teste di serie del torneo, opposte rispettivamente a Magda ...L'azzurra si è arresa in tre set alla belga Mertens DOHA (QATAR) - Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel "Qatar TotalEnergies Open", primo torneodella stagione con un montepremi di 2.632.448 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, capitale del Qatar. La 26enne di Castelnuovo ...pic.twitter.com/Bbd2Wp0YCW — WTA Insider (@WTA_insider ... 8 il 36enne statunitense (nel 2018 dopo il trionfo nel 1000 di Miami). I due protagonisti sono ovviamente Fernando Verdasco e John Isner. Due ...DOHA (Qatar) - Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini, unica azzurra in gara nel "Qatar TotalEnergies Open", primo torneo WTA 1000 della stagione con un montepremi di 2.632.448 dollari che si sta ...