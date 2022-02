Venezia-Genoa, tifosi ospiti si arrampicano sul battello: Daspo imminente (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Genoa non ha ottenuto il bottino pieno a Venezia, nel corso della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022, sebbene i tifosi del Grifone sembrerebbero essersi ugualmente divertiti. Alcuni sostenitori Genoani, infatti, durante il tragitto verso piazzale Roma, hanno ben pensato di arrampicarsi rovinosamente sul battello, mezzo di trasporto; dopo aver preso praticamente il possesso del vaporetto, gli ultras del Genoa hanno intonato cori per onorare la propria squadra, creando un caos piuttosto prolungato e disturbando certamente la quiete pubblica. Dopo l’individuazione dei responsabili da parte dagli agenti, tramite alcuni scatti, la Digos ha acquisito le informazioni utili e disporrà dei Daspo dalla durata di due anni a loro carico. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilnon ha ottenuto il bottino pieno a, nel corso della ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022, sebbene idel Grifone sembrerebbero essersi ugualmente divertiti. Alcuni sostenitorini, infatti, durante il tragitto verso piazzale Roma, hanno ben pensato di arrampicarsi rovinosamente sul, mezzo di trasporto; dopo aver preso praticamente il possesso del vaporetto, gli ultras delhanno intonato cori per onorare la propria squadra, creando un caos piuttosto prolungato e disturbando certamente la quiete pubblica. Dopo l’individuazione dei responsabili da parte dagli agenti, tramite alcuni scatti, la Digos ha acquisito le informazioni utili e disporrà deidalla durata di due anni a loro carico. SportFace.

