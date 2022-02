Ucraina: Zelensky, non ritireremo nostre truppe da Donbass (Di martedì 22 febbraio 2022) Kiev non prenderà in considerazione le richieste delle autoproclamate repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk di ritirare le truppe ucraine dai distretti del Donbass sotto il suo controllo: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Kiev non prenderà in considerazione le richieste delle autoproclamate repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk di ritirare leucraine dai distretti delsotto il suo controllo: lo ha ...

