Ucraina | il racconto dalla linea del fronte | “Qui bombardate 31 case | sono scappati tutti”

(Di martedì 22 febbraio 2022) In questi video girati ieri, i villaggi di Vrubivka e Zolote, situati a pochi chilometridel, dove esercito ucraino e separatisti filorussi appoggiati da Mosca hanno intensificato i combattimenti. Buona parte degli abitanti se neandati e hanno lasciato le loro; chi è rimasto vive senza gas e la corrente elettrica in alcune zone è a singhiozzo.soprattutto i più anziani a non voler abbandonare le proprie abitazioni: “La mia vita è qui”, ha detto Valentina, 72 anni. La sua casa è stata colpita ieri da pesanti bombardamenti, è sola e non sa che cosa potrà riservarle il futuro ma comunque non vuole andarsene. Nelle ultime ventiquattr’orestati oltre trenta gli alloggi colpiti dall’artiglieria pesante e diversi i feriti. Il rischio è ...