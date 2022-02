Totti: su me e Illary solo fake news, mi sono stancato di smentire (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete tutte queste cose: bisogna fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini che vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire". Così l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, smentisce con un video su Instagram le indiscrezioni circolate in queste ultime ore sulla "rottura" con la moglie Illary Blasi.caption id="attachment 319095" align="alignright" width="334" Noemi Bocchi/captionTuttavia, la coppia d'oro italiana, Totti-Blasi, sarebbe ai titoli di coda e dietro la crisi ci sarebbe un nome e un volto ben precisi: quelli di Noemi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste. Mi rivolgo a voi che scrivete tutte queste cose: bisogna fare attenzione perché di mezzo cii bambini che vanno rispettati. E sinceramente midi dover". Così l'ex capitano della Roma, Francesco, smentisce con un video su Instagram le indiscrezioni circolate in queste ultime ore sulla "rottura" con la moglieBlasi.caption id="attachment 319095" align="alignright" width="334" Noemi Bocchi/captionTuttavia, la coppia d'oro italiana,-Blasi, sarebbe ai titoli di coda e dietro la crisi ci sarebbe un nome e un volto ben precisi: quelli di Noemi ...

Advertising

MCMC00MC : Appena Putin ha saputo che Totti e Illary non si sono lasciati ha lanciato l’attacco! Coincidenza? - DANZAMPY : RT @DarioBallini: Ci sono coppie che non vorresti mai vedere scoppiare. Tipo Totti ed Illary (che per fortuna hanno smentito la crisi), i B… - ioveravera : RT @DarioBallini: Ci sono coppie che non vorresti mai vedere scoppiare. Tipo Totti ed Illary (che per fortuna hanno smentito la crisi), i B… - Mirarch3 : RT @DarioBallini: Ci sono coppie che non vorresti mai vedere scoppiare. Tipo Totti ed Illary (che per fortuna hanno smentito la crisi), i B… - patriziadegioia : RT @DarioBallini: Ci sono coppie che non vorresti mai vedere scoppiare. Tipo Totti ed Illary (che per fortuna hanno smentito la crisi), i B… -