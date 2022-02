Svolta storica nel calcio: è successo in USA (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli USA sono una nazione storicamente all’avanguardia soprattutto per quel che concerne la lotta infinita per la parità dei sessi. In questo senso la decisione avallata oggi dalla U. S. Soccer assume contorni importantissimi dal punto di vista politico. Infatti la U. S. Soccer, equivalente americana della nostra Federcalcio. Ha comunicato di aver ufficialmente approvato la parità di retribuzione tra i calciatori della nazionale maschile e quelli della nazionale femminile. Una Svolta, come detto, storica che premia anche i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nazionale femminile a stelle e strisce, uscita vittoriosa dall’ultima edizione del Mondiale. USA calcio femminile Retribuzione La nota ufficiale della U. S. Soccer -U. S. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Gli USA sono una nazionemente all’avanguardia soprattutto per quel che concerne la lotta infinita per la parità dei sessi. In questo senso la decisione avallata oggi dalla U. S. Soccer assume contorni importantissimi dal punto di vista politico. Infatti la U. S. Soccer, equivalente americana della nostra Feder. Ha comunicato di aver ufficialmente approvato la parità di retribuzione tra i calciatori della nazionale maschile e quelli della nazionale femminile. Una, come detto,che premia anche i risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nazionale femminile a stelle e strisce, uscita vittoriosa dall’ultima edizione del Mondiale. USAfemminile Retribuzione La nota ufficiale della U. S. Soccer -U. S. ...

