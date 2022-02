Spaccio di droga fuori le scuole, blitz della Polizia nelle Case della 219 (Di martedì 22 febbraio 2022) blitz anti-droga in provincia di Napoli. Dall’alba di stamane nel Comune di Castello di Cisterna è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato. Gli agenti stanno eseguendo in queste ore arresti nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022)anti-in provincia di Napoli. Dall’alba di stamane nel Comune di Castello di Cisterna è in corso una vasta operazionedi Stato. Gli agenti stanno eseguendo in queste ore arresti nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

poliziadistato : Bari, in corso operazione #Squadramobile per contrasto al traffico di droga. Arrestate 43 persone per associazione… - CiociariaO : Spaccio, nascondeva la droga nel suo garage: arrestato pusher 39enne Gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione d… - T7TorreSette : Spaccio di droga davanti alle scuole, maxi blitz nel Napoletano - webecodibergamo : Chat aperte da ignoti e poi rapidamente chiuse propongono consegne a domicilio in città. I pagamenti avvengono in b… - puntomagazine : Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio insistente nei caseggiati popolari del c… -