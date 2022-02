Sondaggi Ixè: il Pd stacca Fratelli d’Italia e Lega (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Pd mette la freccia e stacca di quasi cinque punti percentuali Fratelli d’Italia, suo principale avversario. Questo il dato più rilevante dei Sondaggi Ixè realizzati il 18 febbraio. Dopo la partita del Quirinale, i dem guadagnano quasi due punti portandosi al 23,1%. A differenza di altri istituti, Ixè vede il partito di Giorgia Meloni in calo dello 0,6% al 17,9%. Ora sono più di cinque i punti percentuali che separano Pd e Fdi. Perde terreno anche la Lega che passa dal 17,2% di gennaio al 16,6% odierno. Il Movimento 5 Stelle, invece, torna al segno più e sale al 15,6%. Passo indietro per Azione che cede sette decimi e si attesta al 5%. Sotto la soglia di sbarramento tutte le altre forze politiche. Sinistra Italiana è al 2,2%, seguono Italia Viva al 2%, Verdi all’1,9% e altri di centrodestra ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Pd mette la freccia edi quasi cinque punti percentuali, suo principale avversario. Questo il dato più rilevante deiIxè realizzati il 18 febbraio. Dopo la partita del Quirinale, i dem guadagnano quasi due punti portandosi al 23,1%. A differenza di altri istituti, Ixè vede il partito di Giorgia Meloni in calo dello 0,6% al 17,9%. Ora sono più di cinque i punti percentuali che separano Pd e Fdi. Perde terreno anche lache passa dal 17,2% di gennaio al 16,6% odierno. Il Movimento 5 Stelle, invece, torna al segno più e sale al 15,6%. Passo indietro per Azione che cede sette decimi e si attesta al 5%. Sotto la soglia di sbarramento tutte le altre forze politiche. Sinistra Italiana è al 2,2%, seguono Italia Viva al 2%, Verdi all’1,9% e altri di centrodestra ...

