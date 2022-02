Sinner-Murray in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Dubai 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannik Sinner dovrà fare i conti con Andy Murray al secondo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022, una sfida esaltante e da vivere. Scontro generazionale tra l’azzurro e il britannico, il primo superiore a Davidovich Fokina all’esordio, mentre il secondo abile a domare il tennis esplosivo di Christopher O’Connell. Sinner proverà a far valere la sua velocità di palla a discapito di Murray, quest’ultimo certamente provato dalla maratona in tre set con l’australiano precedentemente citato; da valutare la resa atletica del pluricampione Slam, così come i cambiamenti tattici apportati recentemente dall’altoatesino al fianco di Simone Vagnozzi. Match particolarmente ostico per Sinner e per questo altrettanto stimolante; si preannuncia uno straordinario spettacolo sul Centrale ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Jannikdovrà fare i conti con Andyal secondo turno dell’Atp 500 di, una sfida esaltante e da vivere. Scontro generazionale tra l’azzurro e il britannico, il primo superiore a Davidovich Fokina all’esordio, mentre il secondo abile a domare il tennis esplosivo di Christopher O’Connell.proverà a far valere la sua velocità di palla a discapito di, quest’ultimo certamente provato dalla maratona in tre set con l’australiano precedentemente citato; da valutare la resa atletica del pluricampione Slam, così come i cambiamenti tattici apportati recentemente dall’altoatesino al fianco di Simone Vagnozzi. Match particolarmente ostico pere per questo altrettanto stimolante; si preannuncia uno straordinario spettacolo sul Centrale ...

