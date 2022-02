Sci alpino | i precedenti degli azzurri a Garmisch in slalom Ultimo successo nel 2009 con Manfred Moelgg

(Di martedì 22 febbraio 2022) La Coppa del Mondo di sciriapre i battenti con duein programma nel weekend sulle nevi tedesche di-Partenkirchen. L’equilibrio regna sovrano nella specialità e dopo la trasferta teutonica mancheranno solo un paio di appuntamenti per definire l’erede di Marco Schwarz tra i pali stretti. Il circuito intercontinentale dei rapid-gates torna nella località bavarese a dodici anni di distanza dall’ultima gara disputata. In quell’occasione la truppa azzurra non centrò il podio, ma statistiche alla mano nessuna nazione ha vinto più dell’Italia insu questo pendio. In quattordici eventi disputati si contano ben sei affermazioni tricolore condite da otto podi, numeri che accendono le speranze in vista del fine settimana. Se Gustavo Thoeni arrivò secondo nel 1974, dodici mesi più tardi il Bel Paese ...

La Coppa del Mondo di sci alpino riapre i battenti con due slalom in programma nel weekend sulle nevi tedesche di Garmisch-Partenkirchen. L'equilibrio regna sovrano nella specialità e dopo la ...