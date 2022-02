Running, il 6 marzo torna la Mezza Due Laghi (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo tre anni di stop a causa del Covid, torna la splendida Mezza Due Laghi, suggestivo appuntamento per gli appassionati di Running che vede il percorso snodarsi tra le sponde del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo. La Mezza maratona, quest’anno organizzata dalla Sport PRO-MOTION A.S.D. che prende il posto della storica A.S.D. Gravellona VCO, prenderà il via alle ore 10:00 di domenica 6 marzo dallo stadio Boroli di Gravellona Toce, a cui si farà ritorno per l’ultimo giro dopo essere passati per il borgo di Feriolo, quindi verso Fondotoce passando infine per i comuni di Mergozzo e Ornavasso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo tre anni di stop a causa del Covid,la splendidaDue, suggestivo appuntamento per gli appassionati diche vede il percorso snodarsi tra le sponde del Lago Maggiore e del Lago di Mergozzo. Lamaratona, quest’anno organizzata dalla Sport PRO-MOTION A.S.D. che prende il posto della storica A.S.D. Gravellona VCO, prenderà il via alle ore 10:00 di domenica 6dallo stadio Boroli di Gravellona Toce, a cui si farà ritorno per l’ultimo giro dopo essere passati per il borgo di Feriolo, quindi verso Fondotoce passando infine per i comuni di Mergozzo e Ornavasso. SportFace.

