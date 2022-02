Roma, terribile scontro tra un autocarro e due auto: due feriti gravi, strada chiusa da ore (FOTO E VIDEO) (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora un incidente a Roma e ancora traffico paralizzato. Sì, perché sono trascorse diverse ore dal violento impatto, che è avvenuto all’alba di questa mattina, ma la strada interessata, Via di Casal Bianco all’ altezza di Via Forno Casale, è ancora chiusa. E le ripercussioni sono anche su via di Marco Simone e via Tiburtina. AGG chiusa Via di Casal Bianco altezza Via Forno Casale > centro#Luceverde #Laziohttps://t.co/JskFWYPOCA — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 22, 2022 Brutto incidente a Roma A scontrarsi alle 5 di questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, un autocarro e due auto, una Lancia Y e una Kia. Una delle vetture, subito dopo l’impatto, è finita capovolta in una cunetta. Due le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora un incidente ae ancora traffico paralizzato. Sì, perché sono trascorse diverse ore dal violento impatto, che è avvenuto all’alba di questa mattina, ma lainteressata, Via di Casal Bianco all’ altezza di Via Forno Casale, è ancora. E le ripercussioni sono anche su via di Marco Simone e via Tiburtina. AGGVia di Casal Bianco altezza Via Forno Casale > centro#Luceverde #Laziohttps://t.co/JskFWYPOCA — Luceverde(@Luceverde) February 22, 2022 Brutto incidente aA scontrarsi alle 5 di questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, une due, una Lancia Y e una Kia. Una delle vetture, subito dopo l’impatto, è finita capovolta in una cunetta. Due le ...

