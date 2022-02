Roma, gravi carenze igienico sanitarie: chiuso un bar, multato un altro (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto Distrettuale in zona Casilino. I controlli sono iniziati nel primo pomeriggio di ieri da parte degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Unità Cinofila della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione degli Ispettori del SIAN dell’ ASL Roma 2. Sottoposte a verifica alcune attività commerciali. Per un bar situato nella zona di Lunghezza, a seguito di ispezione, è stata disposta l’adozione di provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria dell’attività per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate e sono state contestate 2 violazioni, una di carattere amministrativo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto Distrettuale in zona Casilino. I controlli sono iniziati nel primo pomeriggio di ieri da parte degli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Unità Cinofila della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione degli Ispettori del SIAN dell’ ASL2. Sottoposte a verifica alcune attività commerciali. Per un bar situato nella zona di Lunghezza, a seguito di ispezione, è stata disposta l’adozione di provvedimento amministrativo per la chiusura provvisoria dell’attività perriscontrate e sono state contestate 2 violazioni, una di carattere amministrativo ...

CorriereCitta : Roma, terribile scontro tra un autocarro e due auto: due feriti gravi, strada chiusa da ore (FOTO E VIDEO) - GiovanniMario12 : RT @agorarai: La pandemia ha generato gravi difficoltà per il mondo del turismo. Con la nostra @saracesto abbiamo incontrato i lavoratori d… - 76515810 : RT @LeastSquares71: [5/n] A differenza dei debiti finanziari, quelli commerciali (ad es, per cartellini e intermediazioni) non generano cos… - LeastSquares71 : [5/n] A differenza dei debiti finanziari, quelli commerciali (ad es, per cartellini e intermediazioni) non generano… - dedonatisv : RT @bonko89: @Sig_Ceretti @dedonatisv Io pure la vedo così anche perché la Roma in tutte e 2 gli anni ha dimostrato attaccamento al ragazzo… -