Radiaction apre il primo centro europeo di eccellenza per la radioprotezione in collaborazione con l' ospedale Mazowiecki di Ostro??ka | Polonia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) TEL AVIV, Israele, 22 febbraio 2022 /PRNewswire/Medical Ltd. (""), azienda di dispositivi medici innovativi specializzata nellanei settori della cardiologia interventistica e dell'elettrofisiologia, ha avviato una nuovacon l'unità di cardiologia interventistica dell'di Ostro??ka, in. L'ha ricevuto ilsistema installato nell'UE per proteggere i cardiologi interventisti e il personale medico dagli effetti devastanti dell'esposizione alle radiazioni a raggi X attraverso la rivoluzionaria tecnologia di schermatura completamente automatizzata dell'azienda. Numerosi studi dimostrano i rischi per la salute associati all'esposizione alle ...