Quasi 600 migranti sono stati soccorsi nel mare in tempesta

AGI - Si sono concluse nella notte le operazioni di soccorso a 573 migranti, operate da nave Diciotti e tre motovedette classe 300 della Guardia costiera di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria in acque di responsabilità Sar italiana. "I migranti in difficoltà - spiega la Guardia costiera - si trovavano a bordo di due pescherecci sovraccarichi e lasciati in balia delle onde in presenza di condizioni meteo sfavorevoli e previste peggiorare sensibilmente nelle ore successive. Le operazioni di soccorso si sono svolte a 70 miglia a largo di Capo Spartivento, in acque Sar italiane, caratterizzate in quel tratto di mare da grandi distanze dalla costa sotto la diretta responsabilità italiana (175 miglia nautiche)".

