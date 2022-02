Putin cattivo-Biden buono? Fesserie Ucraina | Draghi conta zero

Advertising

RaphaelRaduzzi : Di Maio che ci spiega quanto cattivo sia Putin. - Fabopolis : Putin è un dittatore sanguinario, violento, narcisista. Si è fatto buon viso a cattivo gioco anche quando sono mort… - m_emmanuele : RT @DiamanteGiallo: #RussiaUkraineConflict prepariamoci alla visione di bambini, donne e anziani morti. I media ci tempesteranno di queste… - MarcoDei3 : RT @DiamanteGiallo: #RussiaUkraineConflict prepariamoci alla visione di bambini, donne e anziani morti. I media ci tempesteranno di queste… - mimosaosa : RT @zafesova: @AngeloSantoro Vabbè, Putin segna anche 8 gol di fila a hockey perché nessuno para i suoi colpi. Smettiamola con questo mito… -

Altro capitolo, la Libia: "La Nato ha deciso che Gheddafi erae i jihadisti di Allah buoni". Oggi, "ha applicato il medesimo criterio dei precedenti punti "americani": in particolare, ...Vladimirè certamente un "" che ha gettato ogni maschera, ma l'Occidente non si sta affatto rivelando "buono", tanto meno a prescindere. Soprattutto: si sta mostrando non competitivo ...Dopo aver sospeso le negoziazioni, la Borsa russa perde il 45,22 per cento: il calo peggiore della sua storia. In calo anche gli indici europei (circa il 3 per cento), mentre sono in rialzo le materie ...(LaPresse) Aprendo la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di ieri sera il segretario generale delle Nazioni Unite ...