Perché si apre Cloudflare su alcuni siti Web? (Di martedì 22 febbraio 2022) alcuni siti mostrano all'apertura una schermata legata a Cloudflare e, solo dopo alcuni secondi, sarà possibile accedere al sito vero e proprio senza ulteriori ostacoli. Molti utenti pensano che questa schermata sia una minaccia o presenti un problema con la pagina originale aperta, ma in realtà essa mostra in azione uno dei metodi più efficaci per bloccare gli attacchi informatici da parte di alcuni hacker senza scrupoli. Nel seguente approfondimento scopriremo cosa è Cloudflare, quali vantaggi porta ai siti che decidono di affidarsi ad esso per proteggere la connessione e come opera il filtro anti-DDoS, uno dei motivi per cui è possibile trovare la schermata di Cloudflare prima di aprire un sito Web. LEGGI ANCHE -> Non sono un ... Leggi su navigaweb (Di martedì 22 febbraio 2022)mostrano all'apertura una schermata legata ae, solo doposecondi, sarà possibile accedere al sito vero e proprio senza ulteriori ostacoli. Molti utenti pensano che questa schermata sia una minaccia o presenti un problema con la pagina originale aperta, ma in realtà essa mostra in azione uno dei metodi più efficaci per bloccare gli attacchi informatici da parte dihacker senza scrupoli. Nel seguente approfondimento scopriremo cosa è, quali vantaggi porta aiche decidono di affidarsi ad esso per proteggere la connessione e come opera il filtro anti-DDoS, uno dei motivi per cui è possibile trovare la schermata diprima di aprire un sito. LEGGI ANCHE -> Non sono un ...

