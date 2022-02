Open | vince Renzi sul conflitto di attribuzione Ma i partiti dicono sì per calcolo personale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non trema l’Aula. E figurarsi l’intero Senato. Alla fine però al discorso di Matteosuldialla Corte costituzionale contro i magistrati di Firenze si accodano tutti, o quasi. Il Pd lo fa per convenienza di schema politico (Enrico Letta sogna e lavora per un campo largo con dentro anche Iv, altro che proporzionale, si attende un segnale su Genova). Idem la Lega perché ormai è in piena sbornia referendaria sulla giustizia (Matteo Salvini non è a Palazzo Madama, ma alla galleria Colonna a presentare il libro di Alessandro Sallusti con Luca Palamara su “Lobby e logge”). Votano per far decidere la Consulta sull’acquisizione di alcune intercettazioni telefoniche e via WhatsApp dei pm fiorentini anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni dice sì, ma ci ficca in mezzo di tutto (anche le ...