Oggi è un altro giorno, Serena Bortone risponde a Striscia la Notizia ma fa una gaffe su Alberto Matano (Di martedì 22 febbraio 2022) E’ andata in onda anche nella giornata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. La conduttrice e Memo Remigi si sono resi protagonisti della puntata in questione rispondendo in modo simpatico, e senza fare un riferimento esplicito, al servizio mandato in onda alcuni giorni fa da Striscia La Notizia. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza. Serena Bortone e Memo Remigi protagonisti di un servizio di Striscia la Notizia Serena Bortone giorno dopo giorno va sempre in onda con nuove puntate del ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) E’ andata in onda anche nella giornata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata diè unovvero il programma condotto dasu Rai 1. La conduttrice e Memo Remigi si sono resi protagonisti della puntata in questionendo in modo simpatico, e senza fare un riferimento esplicito, al servizio mandato in onda alcuni giorni fa daLa. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.e Memo Remigi protagonisti di un servizio diladopova sempre in onda con nuove puntate del ...

Advertising

SimoPillon : Dopo lo scandalo di #Bibbiano il tema è diventato carsico. Ma l'emergenza è tutt'altro che superata. Ancora oggi ci… - borghi_claudio : Mieli sul corriere di oggi analizza bene la crisi della rappresentanza democratica ma non dice la causa. I partiti… - juventusfc : Un altro po' di scatti dall'allenamento di oggi verso #JuveToro ?? Qui la gallery completa ????… - Ar_Stanton : @AnnaritaZito @cavicchioli @pescarese73 In più ti dico di non fare l’errore di pensare che gli alleati in quanto ta… - GioxPex : RT @gabry_bergese: Oggi la caotic energy su questo social è allucinante tra video del culo con sua nonna vicino, i nerd contro dito nella f… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Dario Baldan Bembo a Oggi è un altro giorno: «Ho scritto per Mia Martini e tanti altri artisti, ma sono ricord ilmattino.it Tag: Antonio Niucolosi SULMONA – La morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo (tra l’altro sostituito da un nuovo ambasciatore di origini abruzzesi, Luigi Diodati ndr) e del ...

Donbass: la strategia geopolitica dello Zugzwang applicata da Putin Iniziare una guerra di larga scala in Europa, oltre ad essere improbabile, significherebbe anche concentrarsi sul fronte continentale lasciando scoperta l’Asia e il Mar Meridionale Cinese, un altro ...

SULMONA – La morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo (tra l’altro sostituito da un nuovo ambasciatore di origini abruzzesi, Luigi Diodati ndr) e del ...Iniziare una guerra di larga scala in Europa, oltre ad essere improbabile, significherebbe anche concentrarsi sul fronte continentale lasciando scoperta l’Asia e il Mar Meridionale Cinese, un altro ...