Navi della droga, il salto di qualità dei narcos. Così la 'ndrangheta presidia i porti della Liguria per trasformarli in hub della cocaina. Su Genova e La Spezia indagano anche gli investigatori americani (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal produttore al consumatore, la rotta delle Navi dei narcos ha preso da tempo la via del Mediterraneo. E gli scali liguri sono diventati la porta d'ingresso della cocaina sul mercato europeo. Lo testimonia il record di sequestri che adesso allarma gli investigatori. E poi ci sono i tanti complici che agiscono sulle banchine e che aiutano i trafficanti a sbarcare la droga. Il maxi-sequestro a Genova sulla Msc Adelaide ha accelerato le contromisure

