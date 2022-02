Matteo Bassetti, la moglie Chiara Milano-Vieusseux: “Aggrediti dai no vax pieno centro, gridavano ‘sei una m****’, la polizia ne ha identificati 7” (Di martedì 22 febbraio 2022) Chiara Milano-Vieusseux, moglie dell’infettivologo e primario all’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, racconta al Corriere della Sera l’aggressione che lei e il marito hanno subito sabato 19 febbraio, nel centro della città ligure, mentre erano seduti in un bar a bere un apertivo. “Ero terrorizzata. Erano a una decina di metri da noi, ci insultavano, facevano cori, gridavano contro mio marito: “Bassetti sei una m…”, “Vattene da Genova”, “Ora veniamo e ti spacchiamo la faccia” – ha spiegato – Poi hanno minacciato di avventarsi su di noi, e altri facevano la scena a tenerli. Tremavo, ho avuto paura che volessero picchiarci veramente”. Milano-Vieusseux spiega che la scorta (data ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022)dell’infettivologo e primario all’Ospedale San Martino di Genova, racconta al Corriere della Sera l’aggressione che lei e il marito hanno subito sabato 19 febbraio, neldella città ligure, mentre erano seduti in un bar a bere un apertivo. “Ero terrorizzata. Erano a una decina di metri da noi, ci insultavano, facevano cori,contro mio marito: “sei una m…”, “Vattene da Genova”, “Ora veniamo e ti spacchiamo la faccia” – ha spiegato – Poi hanno minacciato di avventarsi su di noi, e altri facevano la scena a tenerli. Tremavo, ho avuto paura che volessero picchiarci veramente”.spiega che la scorta (data ...

