Il Liverpool ha deciso di uscire dalla corsa per ingaggiare l'attaccante francese Kylian Mbappé, stella del Psg.

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool passo I gol di Lautaro Martinez La corsa a non vincere lo scudetto è ormai interessante come quella a vincerlo. Dopo il passo falso del Milan a Salerno, contro una squadra che dopo il restyling di Sabatini crede ancora ...il Liverpool ...

Inter, brutto tonfo col Sassuolo. Firenze: Atalanta furiosa per l'arbitraggio ...League a opera del Liverpool. Per l'Inter, che fallisce l'operazione controsorpasso ai danni dei cugini del Milan, tutto questo è più di un campanello d'allarme . Non è stato sfruttato il passo falso ...

Liverpool-Norwich 3-1: gol di Mané, Salah e Luis Diaz. Per Salah 150 gol con i Reds in tutte le competizioni Eurosport IT Liverpool: passo indietro definitivo per un fuoriclasse Il Liverpool ha deciso di uscire dalla corsa per ingaggiare l'attaccante francese Kylian Mbappé, stella del Psg. Per il fuoriclasse sembra ormai una corsa a due tra la permanenza al Psg e l'approdo al ...

Inter, Marotta certifica la crisi. Brozovic a un passo dal rinnovo Il giorno dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo, la seconda in tre gare di campionato dopo quella col Milan e la terza in quattro uscite considerando anche lo 0-2 subìto dal Liverpool in Champi ...

