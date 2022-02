LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 1-2, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti nel 2° set (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Sinner resta aggrappato al set in qualche modo. 40-30 Gran prima di Sinner. 30-30 Risposta profonda per lo spagnolo: Sinner è lento in uscita dal servizio. 30-15 Stecca di diritto per l’iberico dopo le accelerazioni di diritto. 15-15 Rovescio diagonale in rete di Fokina dopo l’accelerazione di diritto di Sinner. 0-15 Lo spagnolo lascia andare il braccio e attacca la rete chiudendo con l volée di diritto. 1-2 Davidovich Fokina non concede nulla al servizio: altro game senza problemi. 40-15 Rovescio in corridoio di Sinner in risposta. 30-15 Troppo lento lo spagnolo con il diritto a uscire. 30-0 Altra risposta in rete di ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2resta aggrappato al set in qualche modo. 40-30 Gran prima di. 30-30 Risposta profonda per loè lento in uscita dal servizio. 30-15 Stecca di diritto per l’iberico dopo le accelerazioni di diritto. 15-15 Rovescio diagonale in rete didopo l’accelerazione di diritto di. 0-15 Lolascia andare il braccio e attacca la rete chiudendo con l volée di diritto. 1-2non concede nulla al servizio: altro game senza problemi. 40-15 Rovescio in corridoio diin risposta. 30-15 Troppo lento locon il diritto a uscire. 30-0 Altra risposta in rete di ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #Dubai Dopo il #primoset #Sinner sotto 0-1 (4-6) contro lo spagnolo #DavidovichFokina! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Davidovich Fokina 2-3 ATP Dubai 2022 in DIRETTA: equilibrio sul Centrale! - #Sinner-Davidovich #Fokina… - zazoomblog : LIVE Sinner-Davidovich Fokina 1-2 ATP Dubai 2022 in DIRETTA: game rapidi in avvio sul Centrale! - #Sinner-Davidovi… - infoitsport : Sinner-Davidovich Fokina, diretta live primo turno Dubai 2022: orario tv e risultato tennis oggi - Meteo 22 febbraio - infoitsport : Dubai, Sinner-Fokina LIVE su Sky Sport Uno: l'azzurro debutta dopo il cambio di allenatore -