L’accordo sul nucleare dell’Iran è vicino | per questo tutti lo criticano

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022)sul programmairaniano dovrebbe essere pronto in un paio di giorni. Lo hanno fatto trapelare due ufficiali coinvolti nei negoziati internazionali in corso a Palais Coburg, a Vienna. Le questioni ancora irrisolte erano poche, ma si trascinavano da molto tempo ed era diventata chiara una cosa: non aveva senso continuare con gli incontri delle delegazioni di diplomatici ed esperti europei, russi, cinesi e iraniani (gli Stati Uniti non si siedono al tavolo, comunicano con gli iraniani indirettamente attraverso l’inviato dell’Unione europea Enrique Mora), perché quando rimangono pochi punti su cui per mesi non si trova un compromesso, su quelli devono essere i leader ad esprimersi. Anche le fonti di Palais Coburg che parlano di una soluzione imminente ammettono che esistono un paio di aspetti che non sono ancora stati definiti, ma la ...