La 14enne che accoltella una ragazza di 17 anni per una lite a Roma (Di martedì 22 febbraio 2022) Una discussione che si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in una furiosa lite. Il tutto per motivi che, secondo le prime indiscrezioni, sembrano essere futili. È accaduto nel pomeriggio di lunedì a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove una 17enne è stata accoltellata da una 14enne in strada, davanti all'oratorio della chiesa di Santa Madre del Redentore. La più piccola delle due l'ha colpita con alcuni fendenti e la vittima è stata ricoverata in codice rosso al policlinico di Tor Vergata dove è stata operata. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. 17enne accoltellata da una 14enne a Tor Bella Monaca, a Roma Colpita alla mano, a una clavicola e alla schiena. La 17enne accoltellata ha gridato dopo l'aggressione richiamando ...

RivettaElena : RT @EugenioCardi: Il mondo è impazzito. Siamo arrivati al punto che una 14enne accoltella gravemente una 17enne per via di un ragazzo... Io… - EugenioCardi : Il mondo è impazzito. Siamo arrivati al punto che una 14enne accoltella gravemente una 17enne per via di un ragazzo… - settembrini61 : @rumba_magica La mia 14enne che guarda la tv. Amore infinito. - yajamer : RT @AlexDanzi: 6 accoltellamenti a Milano sabato sera, ed un accoltellamento di una 17enne da parte di una 14enne, poco fa a Roma. Altro ch… - AlexDanzi : 6 accoltellamenti a Milano sabato sera, ed un accoltellamento di una 17enne da parte di una 14enne, poco fa a Roma.… -