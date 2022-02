Il Pds e Mani pulite raccontati da un ex Dc (Di martedì 22 febbraio 2022) Trent’anni sono passati dalla cosiddetta Tangentopoli in cui fu bruciato l’intero sistema politico che aveva vinto la battaglia contro gli autoritarismi novecenteschi di destra e di sinistra, battendo il brigatismo rosso e lo stragismo fascista e garantendo nel contempo sviluppo e democrazia. Vorremmo tentare di spiegare alle giovani generazioni che cosa veramente è stata quella stagione difficile per il paese i cui effetti nefasti sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Tenteremo di spiegare le radici politiche di quegli avvenimenti ponendoci subito una domanda: perché mai dopo la caduta del Muro di Berlino, la dissoluzione dell’Unione Sovietica e il crollo del comunismo internazionale, il più grande partito comunista dell’occidente, il Pci, nato settant’anni prima con la scissione di Livorno, non ebbe il coraggio e l’intelligenza di ricomporre una grande movimento socialista di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Trent’anni sono passati dalla cosiddetta Tangentopoli in cui fu bruciato l’intero sistema politico che aveva vinto la battaglia contro gli autoritarismi novecenteschi di destra e di sinistra, battendo il brigatismo rosso e lo stragismo fascista e garantendo nel contempo sviluppo e democrazia. Vorremmo tentare di spiegare alle giovani generazioni che cosa veramente è stata quella stagione difficile per il paese i cui effetti nefasti sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. Tenteremo di spiegare le radici politiche di quegli avvenimenti ponendoci subito una domanda: perché mai dopo la caduta del Muro di Berlino, la dissoluzione dell’Unione Sovietica e il crollo del comunismo internazionale, il più grande partito comunista dell’occidente, il Pci, nato settant’anni prima con la scissione di Livorno, non ebbe il coraggio e l’intelligenza di ricomporre una grande movimento socialista di ...

