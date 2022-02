I programmi in tv oggi, 23 febbraio 2022: film e intrattenimento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Su Rai Uno Gli anni più belli, su Canale 5 Michelle Impossible. Guida ai programmi Tv della serata del 23 febbraio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 23 febbraio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Gli anni più belli. La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di un’Italia in progressivo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Su Rai Uno Gli anni più belli, su Canale 5 Michelle Impossible. Guida aiTv della serata del 23Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 232021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Gli anni più belli. La storia dell’amicizia quarantennale tra Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma, nata durante l’adolescenza e proseguita con l’età adulta. Un percorso fatto di momenti spensierati, amori nati e finiti, liti, delusioni e rimpianti, nel contesto sociale di un’Italia in progressivo ...

vitt61 : Alla riunione dei ministri EU oggi profondo e motivante discorso di @astro_luca sulla importanza della esplorazione… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 23 febbraio 2022: film e intrattenimento - emmemea : RT @2didenari: Nella puntata di oggi scattiamo una fotografia del mercato dei #mutui in questo inizio d'anno. Ci chiediamo a quali elementi… - escoepenso : da oggi in poi guarderò tutti i programmi di il4ry mi devo ingraziare la suocera - il_Case : RT @Raiofficialnews: A 41 anni dalla prima messa in onda della serie animata tra le più amate di sempre, “I Puffi” arrivano in esclusiva su… -