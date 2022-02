Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: “Sono positivo al Covid” (Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato tantissime sorprese, dall’eliminazione di Kabir Bedi all’uscita di Alex Belli dalla Casa di Cinecittà. E ai telespettatori non è certo sfuggito un particolare: l’assenza di Manuel Bortuzzo che avrebbe dovuto trovarsi in studio insieme agli altri ‘vipponi’ durante la diretta del 21 febbraio. A spiegare il perché della sua non presenza ci ha pensato il diretto interessato, che con una Story pubblicata sul suo profilo Instagram ha dichiarato di aver contratto il Covid. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo lancia un appello per tornare al Gf: "Disposto a tutto per Lulù" “Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè non Sono in puntata, ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) La quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato tantissime sorprese, dall’eliminazione di Kabir Bedi all’uscita di Alex Belli dalla Casa di Cinecittà. E ai telespettatori non è certo sfuggito un particolare: l’assenza diche avrebbe dovuto trovarsi ininsieme agli altri ‘vipponi’ durante la diretta del 21 febbraio. A spiegare il perché della sua non presenza ci ha pensato il diretto interessato, che con una Story pubblicata sul suo profilo Instagram ha dichiarato di aver contratto il. Vi raccomandiamo...lancia un appello per tornare al Gf: "Disposto a tutto per Lulù" “Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè nonin puntata, ...

