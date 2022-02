Gf Vip 6 | Adriana Volpe e Sonia Bruganelli splendide in oro e nero

Leggi su chedonna

(Di martedì 22 febbraio 2022) Per la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 6erano, rispettivamente in oro e. Un’altra puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in onda ieri e ormai siamo alle battute finali. L’ultima puntata è prevista infatti per il 14 marzo e si proclamerà finalmente anche il vincitore. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it