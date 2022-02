Fake e carri armati La guerra ibrida di Putin nel Donbas

Leggi su formiche

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il riconoscimento dell’indipendenza limitatamente alle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e il successivo ingresso armato in configurazione di un’autolegittimata operazione di peacekeeping, costituisce la formalizzazione di un controllo di profondità che è già in essere su tale territorio da anni attraverso le sinergie operative tra popolazione russofona, miliziani separatisti filo-russi, personale Wagner e intelligence russa, supportata da capacità cyber asimmetrica. In una fase particolarmente complessa delle diverse negoziazioni più o meno visibilmente in corso al fine di scongiurare il conflitto, la decisione del presidente russo appare volta principalmente ad imprimere l’accelerazione delle operazioni militari con l’obiettivo non di conquistare Kiev, ma di garantirsi il controllo diretto di un territorio caratterizzato da continue turbolenze e scontri che ...