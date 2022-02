E’ incinta! Aspetta il suo terzo figlio: fantastico annuncio della coppia (Di martedì 22 febbraio 2022) Una notizia bellissima, è incinta! La bellissima coppia fa il fantastico annuncio: sono in attesa del terzo figlio, di chi si tratta? Scopriamolo! Il 2022 per molte star è iniziato col ‘fiocco’! Azzurro o rosa? Lo scopriremo nel corso di questi mesi! Nel frattempo anche un’altra bellissima coppia fa il suo grande annuncio: Aspettano il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 febbraio 2022) Una notizia bellissima, èLa bellissimafa il: sono in attesa del, di chi si tratta? Scopriamolo! Il 2022 per molte star è iniziato col ‘fiocco’! Azzurro o rosa? Lo scopriremo nel corso di questi mesi! Nel frattempo anche un’altra bellissimafa il suo grandeno il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DonnaGlamour : Adriana Lima aspetta il terzo figlio: la modella è incinta - infoitcultura : Adriana Lima è incinta, aspetta un figlio dal fidanzato Andre Lemmers - occhio_notizie : Adriana Lima è incinta: aspetta un figlio dal fidanzato Andre Lemmers #adrianalima - vadoinparanoia : raga ma non so per caso va di moda rimanere incinta molto molto giovane quest’anno? perché vedo solo gente che aspetta un bambino - darkskywriter : @NanniCobretti Se prendiamo l'esempio estremo di The Raid, la sessualità del protagonista c'è in dieci secondi di f… -