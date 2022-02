Capello | “Scudetto al Milan? Sembra poco determinato Leao può fare meglio di Henry”

(Di martedì 22 febbraio 2022) “Ilsta facendo bene, tutti lo guardiamo divertiti peròche arrivi lì senza quella determinazione che uno penserebbe di avere per poter raggiungere il famoso obiettivo di vincere il Campionato”. Ecco le parole dell’ex tecnico di, Juventus e Roma, Fabioche, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso un anno fa nella Repubblica Democratica del Congo: “Ibrahimovic? Ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore come lui.? Puòdi. Non è un paragone per niente azzardato.ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico migliori ...

, infatti, difende soprattutto Ibrahimovic ("ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore come lui"e Leao. In particolare, l'...L'ex allenatore Fabio, ora opinionista sportivo per le principali emittenti televisive italiane, ha parlato a Il Mattino della lotta. Don Fabio considera il Napoli di Spalletti la principale antagonista ...Ecco le parole dell’ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello che, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, ...Lo ha detto l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente ...