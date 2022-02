Bianca Guaccero, pessime notizie per la conduttrice: l’addio è sempre più vicino | L’indiscrezione (Di martedì 22 febbraio 2022) Bianca Guaccero potrebbe subire una battuta d’arresto: ecco L’indiscrezione inaspettata che la porterebbe a dire addio al suo programma Dopo l’inaspettato successo Bianca Guaccero riceve, proprio in queste ore , pessime notizie. Già da tempo si faceva strada qualche turbolenza lo scorso novembre. Mese in cui numerose testate riportavano presunti scoop sul fatto che la conduttrice sarebbe stata sostituita da Alessia Marcuzzi alla conduzione di “Detto Fatto”. Bianca GuacceroIl noto programma pomeridiano di Rai2 potrebbe quindi presto dire addio alla bellissima Bianca Guaccero e sembra proprio che la presentatrice non l’abbia presa bene. Dopo un momento di incertezza ... Leggi su topicnews (Di martedì 22 febbraio 2022)potrebbe subire una battuta d’arresto: eccoinaspettata che la porterebbe a dire addio al suo programma Dopo l’inaspettato successoriceve, proprio in queste ore ,. Già da tempo si faceva strada qualche turbolenza lo scorso novembre. Mese in cui numerose testate riportavano presunti scoop sul fatto che lasarebbe stata sostituita da Alessia Marcuzzi alla conduzione di “Detto Fatto”.Il noto programma pomeridiano di Rai2 potrebbe quindi presto dire addio alla bellissimae sembra proprio che la presentatrice non l’abbia presa bene. Dopo un momento di incertezza ...

Advertising

Ema_poet : @GianlucaColucci Risposta sbagliata Medusa è palesemente @bianca_guaccero la citazione di fino all'ultimo battito e… - zazoomblog : Tempesta in Rai Bianca Guaccero fatta fuori da una famosissima donna. Dagospia denuncia: “Ha deciso tutto lei”. Fan… - nicolasavoia : ahahahahh Bianca Guaccero!! Giusèèèèè ?????????? io morto!!! @DiTeleblog - _MonicaBonatti : @Baccotvnews E meno male...io devo ancora digerire l'allontanamento di Federico Quaranta da linea verde per far pos… - infoitcultura : Rai: addio a Bianca Guaccero. Detto fatto cancellato per sempre. Ecco cosa è successo -