Autonomia del Nord, Zaia detta la linea: «Non è più un tabù. Il Parlamento lavori per attuarla» (Di martedì 22 febbraio 2022) Ci pensa Luca Zaia ad aggiungere altra legna al fuoco che sta rosolando la maggioranza. Quella del governatore del Veneto si chiama Autonomia rafforzata (o differenziata) e riguarda il passaggio dallo Stato alle Regioni (oltre alla sua, Lombardia ed Emilia Romagna) di ulteriori competenze e risorse. Per Zaia, che sul tema volle far celebrare (come la Lombardia) anche un referendum consultivo nel 2017, i tempi sono ormai maturi. Si proceda, dunque, esorta dal Corriere della Sera. Tanto più – ricorda – che l'obiettivo dell'Autonomia è fissato in Costituzione e che Mattarella in persona lo ha accarezzato nel discorso davanti ai Grandi elettori plaudenti. «Il presidente – ha sottolineato Zaia – (…) ha fatto crollare l'ultimo tabù, il pensare alle autonomie come qualcosa ...

