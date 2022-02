Atp 500 Dubai 2022: Sinner soffre, annulla tre match point ma batte alla distanza Davidovich Fokina (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo 27 giorni di assenza dai campi causa Covid-19, Jannik Sinner batte Alejandro Davidovich Fokina 4-6 7-6(6) 6-3 in 2h 31? ed approda al secondo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022. Il 2oenne azzurro è autore di una prova in crescendo culminata con la vittoria alla distanza su un Davidovich Fokina quasi perfetto per 90?. Dopo aver annullato tre match point nel tie break del secondo set infatti, il match è girato in favore dell’italiano. Partita molto lunga e soprattutto molto dura per un Sinner reduce da quasi un mese di inattività, ma che ha messo sul piatto il maggior talento e la maggiore esperienza a questi livelli. Adesso al ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo 27 giorni di assenza dai campi causa Covid-19, JannikAlejandro4-6 7-6(6) 6-3 in 2h 31? ed approda al secondo turno dell’Atp 500 di. Il 2oenne azzurro è autore di una prova in crescendo culminata con la vittoriasu unquasi perfetto per 90?. Dopo averto trenel tie break del secondo set infatti, ilè girato in favore dell’italiano. Partita molto lunga e soprattutto molto dura per unreduce da quasi un mese di inattività, ma che ha messo sul piatto il maggior talento e la maggiore esperienza a questi livelli. Adesso al ...

