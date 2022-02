Assolombarda: nel 2022 Pil lombardo in aumento del 4%, ma la crescita è meno dinamica (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo un 2021 in cui la crescita della Lombardia ha battuto ogni previsione e le stime più recenti di Prometeia si attestano al +6,6%, per il 2022 si prevede una risalita ulteriore del +4% che, se confermata, permetterà un pieno ritorno sui livelli del 2019. Ma negli ultimi mesi il caro energia, la tensione sul reperimento delle materie prime e l'aumento dell'inflazione pesano sulla crescita globale rendendola meno dinamica. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il web magazine dell'Associazione. “La stima di crescita del 4% del Pil lombardo per il 2022 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Dopo un 2021 in cui ladella Lombardia ha battuto ogni previsione e le stime più recenti di Prometeia si attestano al +6,6%, per ilsi prevede una risalita ulteriore del +4% che, se confermata, permetterà un pieno ritorno sui livelli del 2019. Ma negli ultimi mesi il caro energia, la tensione sul reperimento delle materie prime e l'dell'inflazione pesano sullaglobale rendendola. Sono queste le principali evidenze che emergono dai dati del Booklet economia a cura del Centro Studi die pubblicato su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il web magazine dell'Associazione. “La stima didel 4% del Pilper il...

