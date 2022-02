Wedding planner: professione alla moda dallo stile unico e inconfondibile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Life&People.it Senso pratico, sacrifici, organizzazione e uno spiccato senso estetico: sono queste le caratteristiche di un Wedding planner di successo. Angelo custode dei futuri sposi, si pone come problem solver e cerca di soddisfare ogni richiesta avanzata, anche le più eccentriche, sempre nel rispetto del budget a disposizione e del gusto personale dei futuri sposi. L’evento, confezionato su misura, deve essere come un abito che calza a pennello. La location, i dettagli, l’atmosfera, altro non sono che la manifestazione di un amore che viene ufficializzato, secondo tradizione, con il matrimonio. Ogni particolare, quindi, deve ricordare qualcosa degli sposi. Un’organizzazione impersonale, infatti, potrebbe essere fallimentare, gli invitati devono sentirsi a proprio agio in un ambiente confortevole, un momento in cui riconoscono, anche solo da ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 21 febbraio 2022) Life&People.it Senso pratico, sacrifici, organizzazione e uno spiccato senso estetico: sono queste le caratteristiche di undi successo. Angelo custode dei futuri sposi, si pone come problem solver e cerca di soddisfare ogni richiesta avanzata, anche le più eccentriche, sempre nel rispetto del budget a disposizione e del gusto personale dei futuri sposi. L’evento, confezionato su misura, deve essere come un abito che calza a pennello. La location, i dettagli, l’atmosfera, altro non sono che la manifestazione di un amore che viene ufficializzato, secondo tradizione, con il matrimonio. Ogni particolare, quindi, deve ricordare qualcosa degli sposi. Un’organizzazione impersonale, infatti, potrebbe essere fallimentare, gli invitati devono sentirsi a proprio agio in un ambiente confortevole, un momento in cui riconoscono, anche solo da ...

